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Porno yıldızı olan eski boksörden çok önemli açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 11:58 | Son Güncelleme

Boks kariyerini bırakarak ABD'de porno yıldızı olmaya karar veren 34 yaşındaki İngiliz Quinton Hillocks üç yılın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Porno yıldızı olan eski boksörden çok önemli açıklamalar

Hillocks porno sektörünün, boks dünyasına göre çok daha acımasız olduğunu söyledi.

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Genç adam, bu işi bir kaç yıldır ödemelerini düzgünce yapabildiği için sürdürdüğünü söylüyor. Ancak Hillocks porno kariyerine daha fazla devam etmeyeceğini ekliyor sözlerine.

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PORNO BOKSTAN DAHA ACIMASIZ

Eski boksör "Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bütün bu deneyimler insanı olduğu kişi yapıyor" dedi.

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"Artık bu işte yokum. Bu işte güzel ve kötü zamanlarımız oldu. Ancak bu işin bokstan çok daha kıran kırana ve acımasız olduğunu söyleyebilirim."

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