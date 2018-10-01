Porno yıldızı olan eski boksörden çok önemli açıklamalar

Hillocks porno sektörünün, boks dünyasına göre çok daha acımasız olduğunu söyledi.
Genç adam, bu işi bir kaç yıldır ödemelerini düzgünce yapabildiği için sürdürdüğünü söylüyor. Ancak Hillocks porno kariyerine daha fazla devam etmeyeceğini ekliyor sözlerine.
PORNO BOKSTAN DAHA ACIMASIZ
Eski boksör "Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bütün bu deneyimler insanı olduğu kişi yapıyor" dedi.
"Artık bu işte yokum. Bu işte güzel ve kötü zamanlarımız oldu. Ancak bu işin bokstan çok daha kıran kırana ve acımasız olduğunu söyleyebilirim."
Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi
Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu
Gözlerini gören şaşkına dönüyor!
Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum