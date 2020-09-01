Porno yıldızı Ron Jeremy hakkında yeni taciz ve tecavüz suçlamaları: Suçlu bulunursa 250 yıl hapis yatabilir

Porno yıldızı Ron Jeremmy hakkında Los Angeles'ta, aralarında 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kadına cinsel şiddet uygulama suçlarından yeni davalar açıldı.

Savcılar, taciz ve tecavüz iddialarının 2004 yılına dayandığını söylüyor. 67 yaşındaki porno yıldızı Jeremy hakkında 2014 ve 2019 yılları arasında dört kadına tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla açılan davalar da devam ediyor.

Ron Jeremy porno endüstrisinin en çok bilinen isimlerinden biri. Jeremy, yaklaşık 40 yılda 1.700'den fazla porno filmde oynadı.

Gerçek adı Ronald Jeremy Hyatt olan porno oyuncusu suçlu bulunursa 250 yıla kadar hapis cezası alabilir. Jeremy ise suçlamaları reddediyor.

Porno yıldızı Haziran ayında 25 yaşında ve 30 yaşında iki kadına tecavüz etme, 33 ve 46 yaşındaki iki kadına da cinsel tacizde bulunma suçlarından Haziran ayında hakim karşısına çıkmıştı.

Avukatı mahkemede suçlamaları reddetti ve müvekkilinin '4.000'den fazla kadınla ilişkisi olduğunu' ve 'kadınların kendilerini Jeremy'nin kollarına attıklarını' söyledi.