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Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Adı ABD Başkanı Donald Trump'la anılan eski porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'la bugüne kadar yaptığı seksin, şimdiye dek yaptığı 'en az etkili' seks olduğunu iddia etti.

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Daniels'in bu iddiaları anılarını anlattığı 'Full Disclosure' kitabında yer aldı.

Daniels 2006'da, Trump'ın eşi Melania Trump ile evlenmesinden bir yıl sonra korunma olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini savunuyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.

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Daniels, Ekim 2016'da, başkanlık seçiminden hemen önce 130 bin dolar karşılığında, bu konuda sessiz kalması için bir anlaşma imzaladığını söylüyor.

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Stormy Daniels porno yıldızı Donald Trump ABD cinsel performans seks Melania Trump

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