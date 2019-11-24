Porno yıldızlarının Instagram hesapları neden siliniyor?

Instagram bu yıl yüzlerce porno yıldızı ve seks işçisinin hesaplarını kapattı. Pek çok kişi, bu insanların ana akım ünlülerden daha farklı bir muamele gördüğünü ve bunun ayrımcılık olabileceğini söylüyor.

Porno aktörlerinin platformda kalması için en büyük çabayı sarf edenler arasında yer alan Yetişkin Performans Aktörleri Loncası Başkanı alana Evans "Instagram hesabımı Sharon Stove veya başka bir onaylı hesap sahibi gibi kullanabilmem gerekir ama böyle bir şey yaparsam hesabım kapatılır" diyor.

Evans'ın liderliğindeki lonca, seks veya çıplaklık içermeyen paylaşımları nedeniyle 1.300'den fazla porno aktörü veya seks işçisinin hesabının Instagram içerik moderatörleri tarafından sitenin topluluk standartlarını ihlal etme gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

"Ekmeğimizi kazanma yöntemimizi beğenmedikleri için bize ayrımcılık yapıyorlar" diyen Evans, Haziran ayında Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonucunda kaldırılan hesaplara dair yeni bir itiraz yolu geliştirildi.