Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği hiç umursamadı

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Bella Thorne, dünyaca ünlü bir giyim markasının davetine katıldı. Leopar desenli elbisesiyle nefes kesen Thorne, frikiği umursamadı.

Zaman zaman göğüsleri açılan Bella Thorne, bu durumu önemsemedi.

Bella Thorne'un paylaşımına ünlü isimler yorum yağdırdı.

Hem alttan hem üstten dekolte veren yıldız, özgüvenli pozlarıyla dikkat çekti.

Disney'de başlayan oyunculuk kariyerini halen sürdüren Bella Thorne, ünlü bir yetişkin film sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuştu. Yaptığı işten çok keyif aldığını söyleyen Thorne, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

Panseksüellik itirafıyla şaşırtan Bella Thorne, geçmişte üçlü bir ilişki yaşadı.

Thorne, geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı sevgilisine mayokinili pozlar vermişti.

Bella Thorne'un Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



