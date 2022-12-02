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  4. Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği hiç umursamadı

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği hiç umursamadı

02.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Bella Thorne, yine sınırları zorladı. Porno yönetmenliği yapan yıldız, katıldığı davette oldukça iddialı bir parça tercih etti.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği hiç umursamadı

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Bella Thorne, dünyaca ünlü bir giyim markasının davetine katıldı. Leopar desenli elbisesiyle nefes kesen Thorne, frikiği umursamadı.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Zaman zaman göğüsleri açılan Bella Thorne, bu durumu önemsemedi.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Bella Thorne'un paylaşımına ünlü isimler yorum yağdırdı.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Hem alttan hem üstten dekolte veren yıldız, özgüvenli pozlarıyla dikkat çekti.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Disney'de başlayan oyunculuk kariyerini halen sürdüren Bella Thorne, ünlü bir yetişkin film sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuştu. Yaptığı işten çok keyif aldığını söyleyen Thorne, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Panseksüellik itirafıyla şaşırtan Bella Thorne, geçmişte üçlü bir ilişki yaşadı.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Thorne, geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı sevgilisine mayokinili pozlar vermişti.

Porno yönetmeni Bella Thorne göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Frikiği umursamadı

Bella Thorne'un Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.


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Bella Thorne Oyuncu dekolte

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