Pornografideki karanlık ve tehlikeli gerçek: ırkçılık

Pornhub aramalarında geçtiğimiz yıl en çok aratılan kelimeler “Japon” ve “Koreli” kelimeleri oldu. Irklar arası pornografide ırkçılık ve cinsiyetçilik konulu bir çalışmada, araştırmacılar ırkçılığın kendisini en çok siyahi oyuncularda gösterdiğini ortaya koydu. Bazı porno film yapımcıları, bunu pazardaki talebe bağlasa da ve pornonun gerçek yaşam olmadığını savunsa da, pornonun insanlardak dünyayı görme şekli ve başka insanlarla ilişki kurma şekli üzerindeki etkisi büyük. Arkansas Üniversitesi’nden profesör Ana J. Bridges, pornografinin cinsiyetler, seks ve ilişkiler üzerindeki etkisine yönelik araştırmasında elde ettiği bulgulara göre, porno izlemek gerçek hayattaki davranışları etkiliyor. Metro’ya konuşan profesör Bridges “Şiddet içeren ve aşağılayıcı içerik barındıran pornografinin, kadına yönelik şiddeti destekleyen tutumları artırmayla ve kadınlara karşı daha agresif davranışlarla ilişkili olduğunu gördük. Pornografi kadına yönelik şiddeti ve cinsel saldırganlığı destekleyen tutumlarda küçük ama tutarlı davranışlara neden olur veya bu davranışlarla ilişkilidir” dedi.

İlişkilenme mekanizmalarını açıklamada cinsel senaryoların bir araç olduğunu söyleyen Bridges “Pornografi cinselliğin nasıl olması gerektiğine dair beklentileri belirler ve bu beklentiler cinsel davranışlarımızı yönlendirir” dedi.

Eğer pornografi kadınlara yönelik cinsel saldırganlığı etkiliyorsa, ekranda ırkçı klişeleri canlandırmanın etkisi ne olabilir? Müşterileriyle kamera aracılığı ile ilişki kuran online seks işçileri, ırkçı etkileşimlerle düzenli olarak karşı karşıya geliyor.

Online bir seks işçisi olan Kitty Agiri maruz kaldığı ilk ırkçı deneyimi “Kamera karşısında ırkçılığa maruz kaldığım ilk deneyimde boynumda bir tasma vardı ve karşımdaki kişi bana ‘Tasmanı çekmek ve sana zenci demek istiyorum’ demişti” sözleriyle anlattı. Şok içinde kaldığını söyleyen Agiri “Şoka girdim ama tepki vermedim ve ona ‘beni bir daha arama’ dedikten sonra engelledim” dedi. Kitty ırkçı müşterisini engellemiş olsa da, kullanıcılar o kişiyle tekrar görüşebilmek için ödeme yapabiliyorlar. Bu da insanların online seks işçilerine karşı istedikleri kadar ırkçı olabilecekleri anlamına geliyor.

“Trollerle karşılaşacağımı biliyordum ama birinin bana bu kadar ağır hakaret edebileceğini hiç düşünmemiştim” diyen Kitty, “Sektördeki birçok Afrikalı-Amerikalı kadının ırkçılıkla karşılaştığını daha sonradan öğrendim. Öncesinde hiç duymamıştım. Kafkasyalı bir arkadaşımla Chatroulette oynarken bir grup Kafkas erkeğe bağlandık. Bana gitmemi ve yalnızca beyaz kızlar istediklerini söylediler. Bu olay beni kişisel olarak incitmese de korkunçtu” dedi. Başka bir online seks işçisi Aria ise “Siyahlara takıntılı olan bir çok beyaz erkek olduğunu biliyorum. Onlar siyahileri cinsel obje olarak görüyor. Bir sürü erkek beni siyah bir erkekle sevişirken görmek istiyor. Böyle talepleri olan insanları engelliyorum. Çünkü bu davranışları cesaretlendirmek istemiyorum” dedi. Bir diğer online seks işçisi Lorna ise “Siyah erkeklerin cinsel obje haline gelmesi kesinlikle büyük bir sorun. Partnerimin siyah biri olmasına takıntılı olan bir sürü beyaz erkekle tanıştım. Genellikle siyah erkeklerin seks hayatlarını ve beyaz erkeklere göre üstünlükleri hakkında şeyler duymak istiyorlar. Bazen eşlerini siyah bir erkekle sevişirken izlemeyi sevdiklerinden bahsediyorlar. Genellikle böyle konuşmalara hemen bir son veriyorum” dedi.