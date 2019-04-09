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Poroşenko: “BBC’nin ödeyeceği 50 bin poundluk tazminatı orduya bağışlayacağım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, BBC’ye karşı açtığı tazminat davasından gelecek 50 bin poundu Ukrayna Ordusu’na bağışlayacağını açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşme için para ödediğini iddia eden Londra merkezli televizyon kanalı BBC’ye açtığı tazminat davası sonucu kendisine BBC tarafından ödenecek olan 50 bin poundu orduya bağışlayacağını duyurdu.

Poroşenko: “BBC’nin ödeyeceği 50 bin poundluk tazminatı orduya bağışlayacağım”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, BBC’ye karşı açtığı tazminat davasından gelecek 50 bin poundu Ukrayna Ordusu’na bağışlayacağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşme için para ödediğini iddia eden Londra merkezli televizyon kanalı BBC’ye açtığı tazminat davası sonucu kendisine BBC tarafından ödenecek olan 50 bin poundu orduya bağışlayacağını duyurdu. Poroşenko, katıldığı televizyon programında, “Yalan haberden dolayı BBC bana 50 bin pound ödeyecek. Bu tazminat bana ulaşır ulaşmaz Ukrayna ordusuna bağışlayacağım. BBC’nin de ordumuza bir katkısı olsun” açıklamasında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen sene Haziran ayında yaptığı resmi ikili görüşme için Trump’ın avukatı Michael Cohen’e 400 bin-600 bin dolar arasında ödeme yaptığını iddia eden İngiliz televizyon kanalı BBC’ye dava açmıştı. Açılan dava sonucu İngiliz hakim Justice Nicklen, BBC’nin iddialarının asılsız ve tek taraflı olduğuna karar vermişti.

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