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Poroşenko ile görüşen Pompeo, Rusya'yı suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 03:16 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin, Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı - Pompeo, Rusya'yı "Kerç Boğazı'nda gerilimi tırmandırmakla" suçladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüşerek ABD'nin, Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo-Poroşenko görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Pompeo'nun, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Kerç Boğazı'ndaki saldırgan tavrını" gündeme getirdiği ve "ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının altını çizdiği" ifade edildi.‎

Poroşenko'nun da ABD'nin desteğini takdirle karşıladığını dile getirdiği belirtilen açıklamada, ikilinin, Kerç Boğazı'ndaki olayın ardından gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

- Pompeo, Moskova'yı suçladı

Öte yandan Pompeo, söz konusu olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve Rusya'yı Kerç Boğazı'nda gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Pompeo, Rusya'nın Ukrayna gemileriyle ilgili adımının uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiğini savunarak, "ABD, Rusya'nın bu saldırgan eylemini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Açıklamasında hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Poroşenko'ya "doğrudan temas kurarak konuşun" çağrısında da bulunan Pompeo, ABD'nin Normandiya Dörtlüsü formatını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Pompeo, açıklamasının sonunda, "ABD, Ukrayna'nın egemenliğini ve karasuları da dahil uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde toprak bütünlüğünü desteklemektedir." değerlendirmesine yer verdi.

- Ukrayna'da sıkıyönetim

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararname kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Ukrayna

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