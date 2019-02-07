Poroşenko, Kuveyt Büyükelçisini görevinden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko’nun emri ile Kuveyt Büyükelçisi görevden alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, verdiği talimatla Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç’ı görevinden aldı. Verilen talimatta “Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç tüm asli ve olağanüstü görevlerinden alınmıştır” dendi.

Devlet Başkanı Poroşenko daha öncede danışmanı Olga Bogomolets’i, Çernovitska Belediye Başkanı Aleksandır Fişuk’u ve Kırım Daimi Temsilcisi Boris Babin’i görevlerinden almıştı.

