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Poroşenko, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

Poroşenko, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna'da geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve görevini devretmeye hazırlanan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Poroşenko ve Stoltenberg'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'nın, NATO'ya üye olma yönündeki siyasetinin değişmediği ve gerekli planı uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

Ukrayna ile NATO'nun Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenlik konusunda iş birliğinin geliştirmesinin önemine işaret edilen görüşmede, Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması amacıyla Rusya'ya baskının artırılması gerektiği vurgulandı.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında geçen yıl kasım ayı sonunda Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personel gözaltına alınmıştı. Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesi, Ukrayna askerlerinin 24 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı. Seçimi kazanan Zelenskiy'nin, mayısın sonuna kadar yemin edip devlet başkanlığı görevine başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Poroşenko Stoltenberg Ukrayna

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