Poroşenko sıkıyönetim kararını imzaladı

Kararın Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.Rusya ve Ukrayna donanmasına ait gemilerin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Gerginliğin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko iki aylık bir süre için sıkıyönetim ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Ancak kararnamenin yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

Sıkıyönetim kararı, Rusya'nın, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olması ve Ukrayna gemilerine ateş açması sonrasında geldi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi dün akşam yaptığı toplantıda, söz konusu eylemi "askeri saldırı" olarak nitelendirerek, ülkede 60 gün "savaş durumu" ilan edilmesini önermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu ve Moskova'nın karada veya denizde daha fazla saldırı faaliyetinde bulunma olasılığını göz ardı etmediğini söyledi.