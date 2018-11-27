Poroşenko: Topyekün savaş tehdidi altındayız

Rusya ise ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 askerden 12'sini tutukladı.Rusya'nın Ukrayna ile olan sınırındaki askeri varlığını ciddi bir şekilde artırdığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin "topyekün savaş" tehdidi altında olduğunu söyledi. Rusya ise Karadeniz'de ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 askerden 12'sini tutukladı.

Bir televizyon kanalına demeç veren Poroşenko, "Sınırımız boyunca yer alan üslerde konuşlu (Rus) tankları üç misline çıktı" dedi. Ukrayna-Rusya sınırı boyunca mevzilenen askeri birimlerin sayısının "çarpıcı bir biçimde" çoğaldığını ifade eden Poroşenko, Rusya'nın yaptığı askeri takviyenin Ukrayna için "Rusya ile topyekün bir savaş tehdidi altında" olduğu anlamına geldiğini belirtti.

12 Ukraynalı denizci tutuklandı

Rusya, Pazar günü Karadeniz'de ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 denizciden 12'sini cezaevine koydu. Denizcilerin tutuklanması kararı Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Simferopol kentindeki mahkeme tarafından verildi. Rus medyasında yer alan habere göre askerlerin sınır ihlali suçlamasıyla yargılanacağı davaya kadar iki ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi. Diğer 12 denizcinin Çarşamba günü mahkemeye çıkacağı kaydedildi.