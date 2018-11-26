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Poroşenko Ukrayna’da sıkıyönetim önerisini destekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 02:44 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Azak Denizi’nde Ukrayna gemilerine yapılan saldırı nedeniyle sıkıyönetim kararının Ukrayna Parlamentosunda oylanacağını belirtti

KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus savaş gemilerinin Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalesi nedeniyle ülkede sıkıyönetime geçilmesi önerisini desteklediğini bildirdi.

Poroşenko, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin sıkıyönetime geçme önerisinin sabah Ukrayna Parlamentosuna götürüleceğini ifade etti.

Poroşenko, "Sıkıyönetime geçmesi önerisini destekleme kararı veriyorum. Ukrayna Parlamentosuna başvurulacak.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın seferberlik içermeyeceğini, ancak "hazır olmak" amacı ile alınacağını dile getiren Poroşenko, kişi hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmayacağına dikkat çekti.

Ukrayna basınında parlamentoda oylamaya sunulacak sıkıyönetim kararının 60 günlük bir süreyi içerdiği ifade edildi.

Rus savaş gemilerinin, Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması sonrasında Ukrayna’da savaş kabinesi toplanmış, ardından Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin ülkede savaş durumuna geçilmesi mahiyetinde sıkıyönetim kararı alması için toplanmasına karar verilmişti.

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