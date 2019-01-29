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Poroşenko ve Guterres, Davos’ta "barış" konulu görüşme yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre’deki Davos Zirvesi’nde "Barış" konusunu ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre’deki Davos Zirvesi’nde "Barış" konusunu ele aldı. Guterres, gözaltına alınan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasını istedi.
49. Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres “barış” konusunu değerlendirdi. Çatışmalar başladıktan sonra Rusya’ya bağlı olarak kurulan Donetsk ve Lugansk Özerk Cumhuriyetlerinde sağlanmak istenen barışı değerlendiren ikili, Kırım konusunu da ele aldı. Savaşta mağduriyete uğramış, yerlerinden edilen kişilerle alakalı “BM olarak insani yardımlara hazırız” diyen Guterres, sözlerine “Gözaltına alına Ukraynalı denizciler bir an önce serbest bırakılmalı” diyerek devam etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Kurt Volker da yaptığı bir açıklamada, ABD’nin de Donbas Bölgesi’nde sağlanacak barışı desteklediğini söylemişti.
Öte yandan, bu yıl 49. kez düzenlenen Davos Zirvesi’ne 110 ülkeden temsilci katıldı.

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