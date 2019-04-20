Poroşenko ve Pompeo telefon görüşmesi yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, Poroşenko ve Pompeo’nun, millileştirilen Privat Bank konusunu görüştükleri bildirildi. Açıklamanın devamında, "Privat Bank’ın millileştirilmesine yönelik oluşabilecek tehditler ve Ukrayna’nın makro ekonomisinin düzeni değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukraynalı ünlü zengin iş adamı İgor Kolomoyskiy’e ait olan ve ülkenin en prestijli bankası olarak görülen Privat Bank, 2016 yılının sonunda Ukrayna hükümeti tarafından millileştirilmiş ve bankanın yönetim kurulu başkanlığına, Ukrayna yönetimine ekonomi danışmanlığı da yapmış olan Engin Akçakoca getirilmişti.



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