Poroşenko ve Zelenskiy stadyumda son kozlarını paylaştı

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Kiev Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelerek tartıştı.

İkinci tura kalan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Kiev Olimpiyat Stadı Poroşenko ve ünlü komedyen Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi tüm Ukrayna’nın huzurunda kozlarını paylaştı. Program yöneticileri tarafından kendilerine sırayla beşer dakika konuşma hakkı tanınan iki siyasi rakip, yapılan yolsuzluklardan, Kırım konusundan, ülkenin askeri ve siyasi gereksinimlerinden bahsetti.

“Gerekirse Putin’in önünde diz çökerim demiştin”

Poroşenko’nun Zelenskiy’e “Gerekirse Putin’in önünde diz çökerim demiştin’ sözlerini hatırlatmasının ardından Zelenskiy, “Ben Putin’e gerekirse önünde diz çökerim yeter ki Ukrayna halkı diz çökmesin demiştim evet bunu bulabilirsiniz araştırırsanız. Buradan bir kere daha söylüyorum. Ukrayna’nın huzuru ve refahı için, oğlunu askerden bekleyen her annenin, kocasının savaştan dönmesini bekleyen her kadının, babasını savaştan bekleyen her çocuğun önünde diz çökmeye hazırım ve Poroşenko’yu da buna davet ediyorum” diyerek elindeki mikrofonu bıraktı ve orada bulunan halkın önünde diz çöktü. Poroşenko ise bu harekete karşılık yüzünü bayrağa ve sırtını halka dönerek Zelenskiy’le beraber diz çöktü ve stadyumda bulunan halk tarafından bu hareket coşkuyla karşılandı.