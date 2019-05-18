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Poroşenko ve Zelenskiy sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

Kırım Tatarları, 1944’te Stalin’in kararıyla topraklarından sürgün edilmelerinin 75.

Kırım Tatarları, 1944’te Stalin’in kararıyla topraklarından sürgün edilmelerinin 75. yılında Ukrayna’nın mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Devlet Başkanlığına yeni seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy tarafından anıldı.
250 bin bin insanın sürgün edildiği, on binlerce Kırım Tatarının hayatını kaybettiği ve pek çoğunun da 2. Dünya Savaşı sonrasından evlerine dönemediği büyük sürgünün 75. yıldönümünde Ukrayna’nın mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "75 yıl önce 18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım’da acı bir gün yaşandı. Moskova tarafından yapılan bu soykırımı tüm Ukrayna halkı anmaktadır. Sovyet rejiminin bu suçunu asla unutmayacağız. Kırım halkının acısı bizim ortak acımızdır. Yaşasın Kırım ve halkı” ifadeleri kullanıldı.
Devlet Başkanlığına yeni seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada "Bugün büyük sürgünün 75. yıldönümü. Bugün bize insanların yok edilebileceğini ama ruhlarının asla yok edilemeyeceğini hatırlatıyor. Tüm desteğimiz Kırım halkınadır. Kırım Tatarlarının vatanının işgalden kurtulacağına inanıyorum. Unutma ki gece bile şafakla biter” ifadelerini kullandı.

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