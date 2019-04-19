Poroşenko ve Zelensky stada çıktı

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’nin Kiev Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek tartışma programı başladı.

İkinci tura kalan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde yarışan Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’nin Kiev Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek tartışma programı başladı. İki adayın kozlarını paylaştığı programın gerçekleştiği statta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar Poroşenko ve Zelenskiy’nin tartışmasını izlemek için stadı hınca hınç doldurdu.

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu ise 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.



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