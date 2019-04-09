Poroşenko: “Zelenskiy madde bağımlısıdır demedim”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy hakkında ’madde bağımlısıdır’ diye bir ifade kullanmadığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı bir televizyon programında, “Öncelikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Ben Vladimir Zelenskiy’e madde bağımlısıdır demedim. Demedim, demem de. Çünkü bunu söyleyecek bir sebep yok elimde. Daha önce de söylediğim gibi Ukrayna vatandaşlarının, gelecekteki başkanlarının madde bağımlısı olmadığının garantisini istemek haklarıdır. Vladimir Zelenskiy’den alkol ve madde bağımlılığı testi teklifi alınca şaşırdım çünkü benim alkol kullandığıma dair yayılan yalan haberler tamamen Rusya’nın propagandasıdır” ifadelerini kullandı.

Petro Poroşenko, en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy’nin, “Ukrayna’ya alkolik ve madde bağımlısı bir başkan lazım değil. Seni test yaptırmaya davet ediyorum” sözleri üzerine test yaptırmış ve testin sonuçları doktoru tarafından paylaşılmıştı. Bunun üzerine bir de Uluslararası Antidoping Merkezi’nde (WADA) doping testi yaptıracağını duyurmuştu.

