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Poroşenko, Zelenskiy’nin siyasi düello teklifine ‘tamam’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin en güçlü iki ismi Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy, futbol stadyumunda düzenlenecek oturumda kozlarını paylaşacak.Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde kimse yüzde 50 baraj oranını geçemediği sonucu seçimin ikinci tura kalması sonrası siyasiler arasındaki gerginlik devam ediyor.

Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin en güçlü iki ismi Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy, futbol stadyumunda düzenlenecek oturumda kozlarını paylaşacak.
Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde kimse yüzde 50 baraj oranını geçemediği sonucu seçimin ikinci tura kalması sonrası siyasiler arasındaki gerginlik devam ediyor. Yapılan seçimde en yüksek oy oranına ulaşan Vladimir Zelenskiy, yayınladığı bir video ile mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu, Kiev’in en büyük futbol stadyumu NSK Olimpiskiy’de siyasi düelloya çağırdı. Petro Poroşenko’dan cevap gecikmedi ve yayınladığı videoyla davete icabet edeceğini söyledi.

“Ukrayna’nın alkolik bir başkana ihtiyacı yok”
Zelenskiy, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, “Petro Poroşenko’ya sesleniyorum. Olimpiskiy stadyumunda, tüm kanalların ve gazetecilerin girişlerinin serbest olacağı bir oturuma davet ediyorum. Ama ikimizin de alkol ve narkotik testinden geçmesini istiyorum. Ukrayna’nın alkolik bir başkana ihtiyacı yok. Size düşünmek için 24 saat veriyorum” ifadelerini kullandı.
Petro Poroşenko’dan 24 saat geçmeden cevap geldi. Poroşenko da kendi sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak, “Bu tarz oturumların nasıl ve nerelerde yapılacağını anlamak için Ukrayna kanunlarını okumalısın. Böyle şeyler stadyumlarda değil, kanalların özel hazırlanmış stüdyolarında olur. Ama madem öyle istiyorsun orda olacağım” şeklinde cevap verdi.

“Devlet başkanı olacaksa önce Ukraynaca sınavını versin”
Ukraynalı ünlü yazar Maks Kidruk ise, devlet başkanlığına aday olan ve en çok oy alan Zelenskiy’i, Ukraynaca sınavını vermeye çağırdı. Kidruk, “Madem konu devlet başkanlarının alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerine geldi ben de şunu söylemek istiyorum. Zelenskiy’nin ukraynacası Viktor Yanukoviç’ten bile kötü. Ukrayna devlet başkanı olacaksa önce Ukraynaca sınavını versin’ ifadelerini kullandı

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