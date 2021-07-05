Porsche binlerce Taycan'ı geri çağırıyor!

Porsche Taycan elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen otomobil, Tesla'nın elektrikli otomobillerinin en büyük rakiplerinden biri olmuştu. 450 kilometrelik menzile sahip olan Taycan, şimdi ise geri çağırma operasyonu ile gündeme oturmuş durumda.

43 BİN PORSCHE TAYCAN ETKİLENİYOR

Yapılan açıklamaya göre Porsche, 43 bin Taycan modelini geri çağırıyor. Geri çağırma Haziran ayına kadar üretilen ve teslim edilen tüm Taycan modellerini etkileyecek ve araçlardaki sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yapılacak.

Porsche yöneticisi Klaus Rechberger'ın söylediklerine bakılırsa sorun yaklaşık 130 arabada gözlemlendi ancak neyse ki hiçbir kaza meydana gelmedi.

SERVİS YOLU GÖZÜKTÜ

Volkswagen grubunun bir parçası olan Porsche'a göre kablosuz bir yazılım güncellemesi yapmak mümkün değil. Yani Taycan sahiplerinin bir servise uğramaları şart.

