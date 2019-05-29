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Porsche CEO'suna soruşturma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Porsche CEO'suna soruşturma iddiası

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Porsche'ye yapılan baskının ardından soruşturmaya şirketin CEO'su Oliver Blume'nin de dahil edildiği ileri sürüldü.

Haftalık dergi Spiegel'in internet sitesinde yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonu sonrası soruşturmaya Porsche şirketinin CEO'su Oliver Blume, finans direktörü Lutz Meschke ve insan kaynakları müdürü Andreas Haffner de dahil edildi.

Spiegel'deki haber sonrası savcılığın ve Porsche şirketinin konuya ilişkin yorum yapmak istemedikleri aktarıldı.

Lüks otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolar ve bazı mali müşavirlerin evine "rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları" nedeniyle salı günü baskın yapılmıştı.

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesinden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında fayda sağladığı suçlaması bulunduğu vurgulamıştı.

Açıklamada ayrıca Porsche'nin iş yeri temsilciliğinin, eski bir üyesine olağan dışı yüksek ödemeler yapıldığından şüphelenildiği ifade edilmişti.

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Almanya Porsche

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