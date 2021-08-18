Porsche'den "gelecek odaklı" konsept otomobil geliyor!

Porsche diğer otomobil üreticileri gibi elektrik dönüşümünde aktif olarak rol alıyor. Porsche Taycan bunun en bariz örneği. Almanya merkezli firma, şimdi ise Twitter'da gizemli bir otomobil için paylaşımda bulundu. Görünüşe göre, Porsche'den geleceğe yönelik bir otomobil geliyor.

PORSCHE GELECEĞE BAKIYOR

Porsche, Twitter'da bir farın yakın plan görüntüsünü yayınladı.

6 Eylül'de "gelecek odaklı bir konsept çalışmasının dünya prömiyeri"nin yapılacağını ve Porsche'nin geleceğe baktığını söyleyen paylaşımda daha fazla ayrıntı yer almadı. Peki ya LED farlar?

DAHA ÖNCE HİÇBİR PORSCHE'DE GÖRÜLMEDİ

LED farlar, gördüğümüz kadarıyla daha önce hiçbir Porsche'de görülmeyen özgün bir tasarıma sahip. "Konsept çalışması" ifadesi ise söz konusu modelin, yakında çıkacak bir otomobili anlatmaktan ziyade, ileriye dönük, marka için şekillendirici bir tasarım biçimini anlatıyor gibi görünüyor.

Konseptin "geleceğe yönelik" olması, neredeyse kesin olarak bir elektrik gücüne sahip olacağı anlamına geliyor.

Ancak 6 Eylül'de IAA Munich Motor Show'da tanıtılacak konsept modelin nasıl bir tasarımı benimseyeceği hala bir sır.

