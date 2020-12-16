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Porsche'den hızlı bebeklere özel koltuk

16.12.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Porsche'den hızlı bebeklere özel koltuk

Porsche, hızlı bebeklere özel bebek koltuğu geliştirdi. Otomobil üreticisi bu koltuklar ile hızlı ailelerin ilgisini çekmeyi planlıyor. İşte Porsche'den hızlı bebeklere özel koltuk.

Porsche'den hızlı bebeklere özel koltuk ortaya çıktı. Markalar Covid-19 salgınından fazlasıyla etkilendiler. Neredeyse otomobil satışları durma noktasına geldi. Markalar bu konuda farklı çıkış noktaları arıyor. Porsche’de krizi fırsat bilip çocuk koltuğu konusunda ürünler üretmeye başladı.

Porsche den hızlı çocuklara özel

PORSCHE'DEN HIZLI BEBEKLERE ÖZEL KOLTUK

Porsche Baby Seat ve Porsche Kid Seat adı verilen iki yeni ürünü tanıtan üretici, çocukların içerisindeki otomobil tutkusunu ortaya çıkarmaya odaklanmış durumda. Yarış otomobillerinden hatırladığımız 6 noktalı emniyet kemerleri ve devasa Porsche logoları ile süslenen koltuklar, fazlasıyla dikkat çekiyor. Dikkat çekmenin yanı sıra, çocukların güvenliğini de sağlıyor. Koltuklar farklı renklerle de seçilebiliyor.

Porsche den hızlı çocuklara özel

KOLTUKLAR GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMİYOR

Porsche yetkilileri yaptığı bir açıklamaya göre koltuklar, Avrupa Birliği'nin bu yıl belirlediği "i-size" standartlarına uygun şekilde geliştirilmiş. Otomobilinize kolayca entegre edilen koltuklar, yandan gelecek olan darbelere karşı maksimum koruma sağlıyor. Aynı şekilde koltuklar kafa ve boyun güvenliği de sağlaması için tasarlanmış. Porsche Baby Seat modeli farklı boyutlarda satın alınabiliyor. 40 santimetre ile 83 santimetre arasında değişen uzunluklar müşterilere sunuluyor.

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