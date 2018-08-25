Porsche Project Gold Eylül ayında yola çıkacak!

Alman üreticinin bir defaya özel olmak üzere tasarladığı “Project Gold” için bir teaser videosu yayınlandı. Aynı zamanda şirket modelin eskizlerini ve üretim aşamalarını içeren görselleri de internette paylaştı. Ancak bu paylaşımlar bizlere bu özel modelin kimliği ve tasarımı hakkında çok az ipucu veriyor. Bir tek gelecek modelin 911’in 993 Turbo türevi, altın kaplamalı ve yüksek performanslı bir spor otomobil olacağı kesin gibi.

Herkes Alman otomotiv devinin özel üretim olan Porsche 993 modelini en yakın tarihte yani 26 Ağustos’ta Monterey Auto Week 2018’de tanıtacağını düşünüyordu. Ancak tahminler beklenilen yönde gerçekleşmedi. Merakla beklenen “Project Gold” 27-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Rennsport Reunion‘da ilk kez gözler önüne çıkacak.

Son olarak Project Gold adı verilen özel üretim Porsche 993 Turbo’da 444 beygir gücündeki 3.6 litrelik altı silindirli biturbo motor kullanılacağı öngörülüyor.

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

