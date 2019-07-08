HABER

Porsche’nin anahtarlarını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Bursa’da Porsche marka otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı.Olay Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi.

Porsche’nin anahtarlarını çaldı

Bursa’da Porsche marka otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı.
Olay Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Selçuk Mahallesirnde kafe işletmecisi A.D’nin ikametine giren Leven K. adlı hırsızlık zanlısı, evde Porsche marka otomobilin iki adet anahtarını çaldı. Caddede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, zanlıyı tespit etti. Bugün sabah saatlerinde Levent K’nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Zanlının Porsche marka otomobile ait iki anahtardan birini araziye attığı öğrenildi. Diğer anahtar ise otomobil sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Ahlak polisinden büyük Bursa uygulamasıAhlak polisinden büyük Bursa uygulaması
Saman yüklü kamyon kül olduSaman yüklü kamyon kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.