Porsche’nin anahtarlarını çaldı

Bursa’da Porsche marka otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı.

Olay Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Selçuk Mahallesirnde kafe işletmecisi A.D’nin ikametine giren Leven K. adlı hırsızlık zanlısı, evde Porsche marka otomobilin iki adet anahtarını çaldı. Caddede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, zanlıyı tespit etti. Bugün sabah saatlerinde Levent K’nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Zanlının Porsche marka otomobile ait iki anahtardan birini araziye attığı öğrenildi. Diğer anahtar ise otomobil sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

