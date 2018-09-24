Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'daki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri tedirginlik yarattı.

Merkeze bağlı Sofça Köyü yakınlarındaki barajda yüzlerce ölü balık ve kereviz kıyıya vurdu. Sofça köyü sakinleri, yetkililerden toplu balık ölümlerinin neden kaynaklandığını belirlenmesini istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin ise baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattıkları öğrenildi.

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