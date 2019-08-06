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Porsuk Barajı’nda su 'kritik' seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’e içme suyu sağlayan Porsuk Barajı’ndaki su miktarı kriitik seviyeye düştü.

Porsuk Barajı’nda su 'kritik' seviyede

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’e içme suyu sağlayan Porsuk Barajı’ndaki su miktarı kriitik seviyeye düştü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Eskişehir'in önümüzdeki aylarda içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekme tehlikesi, her geçen gün daha da artıyor” dedi.
Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu karşılayan Porsuk Barajı’nda su miktarı azaldı. Kritik seviyeye kadar düşen su miktarının yüzde 30’ların altına düşmesi halinde, arıtmanın imkansız hale geleceği ve kentte içme suyu sıkıntısı yaşanacağı bildirildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(ESKİ) yetkilileri, Eskişehir’in yılda 45 milyon metreküp içme suyuna ihtiyacı olduğunu ancak bu miktarın yaklaşık 2,5 katının sulama suyuna verildiğini belirtti. ESKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada Porsuk Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 40 seviyesinde olduğu kaydedilerek, "Eskişehir halkının tarım yapması için bırakılan bu suyun haricinde Eskişehir sulaması dışında bulunan Polatlı bölgesinin bir kısmına da tarım amaçlı su bırakılmakta, bu nedenle barajdan bırakılan günlük su miktarı 1 milyon metreküpü geçmektedir. Suyun böyle kullanılması, hızlı bir şekilde baraj seviyesinin düşmesine neden olmakta ve arıtmayı güçleştirmektedir. Seviye bu şekilde hızlı düşmeye devam ederse Porsuk’ta ağır metallerin yoğun olduğu dip kısımdaki suyu arıtmak mümkün olmayacaktır ve ne yazık ki, Eskişehir’in suyu tehlikeli bir hal alacaktır. DSİ tarafından Ağustos ayı itibariyle yüzde 40’lar seviyesinde doluluk oranında olan Porsuk Barajı'ndan bu şekilde su verilmesine devam edilmesi durumunda, Eskişehir halkının susuz kalacağı da açıkça görülmektedir” denildi.
‘BİLİNÇSİZ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ’
Çok su gerektiren zirai ürünler yerine kuru ziraata elverişli ürünler yetiştirilmesi gerektiği savunulan açıklamada, tarımda bilinçsizce su kullanımının acilen önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Porsuk Barajı’nda su 'kritik' seviyedePorsuk Barajı’nda su 'kritik' seviyedePorsuk Barajı’nda su 'kritik' seviyedePorsuk Barajı’nda su 'kritik' seviyede

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