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Porsuk Çayı’na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

  Eskişehir’de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Eskişehir’de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.
Eskişehir’de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne geldi. Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, Porsuk Çayı’na düştü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü
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-2 yaşındaki çocuğun ambulanstan indirilmesi
-Acil servise götürülmesi
-Annenin ambulanstan inmesi
-Şehir Hastanesi genel
-Porsuk Çayı
-Uyarı tabelaları
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

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