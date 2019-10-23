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Porsuk Çayı'na düşen kişi boğularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 05:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra Porsuk Çayı'na düşen Erdinç Er (42), itfaiyenin gönüllü dalgıçları tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

ESKİŞEHİR'de arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra Porsuk Çayı'na düşen Erdinç Er (42), itfaiyenin gönüllü dalgıçları tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Erdinç Er'in ablası ise acı haberi alınca "kardeşim benim" diye gözyaşı döktü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarına oturan Ünal Topuz ve Erdinç Er bir süre alkol aldıktan sonra suya düştü. Ünal Topuz kendi imkânlarıyla sudan çıkarken, Erdinç Er ise kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gönüllü olarak görev yapan dalgıçlar Porsuk Çayı'na dalış yaparak aramalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren aramlar sonrası Erdinç Er'in cansız bedenine ulaşıldı. Er'in cansız bedeni sudan çıkarılırken, çalışmaları izleyen Erdinç Er'in ablası da "kardeşim benim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Genç kadını olay yerindeki diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Er'in cesedi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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