HABER

Porsuk Çayı'na düşen kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 03:10 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi Savtekin Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında oturan Erdinç Er (42) ile arkadaşı Ünal T. henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Ünal T, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Erdinç Er, sudan çıkamayınca arkadaşı durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesi dalgıç ekipleri, Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlattı. Dalgıçların yaklaşık bir saatlik aramasının ardından Erdinç Er'in cansız bedenine ulaştı. Er'in yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Erdinç Er'in cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
MSB'den Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadıMSB'den Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bulundu ceset Eskişehir Porsuk Çayı

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Sabri Saroğlu'nun eşi nefes kesti!

Sabri Saroğlu'nun eşi nefes kesti!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı

MSB'den Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!

Düzce'de korkutan yangın!

Düzce'de korkutan yangın!

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Feci zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.