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Porsuk Çayı'na düştü, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de dengesini kaybedip Porsuk Çayı'na düşen, polis tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Yücel (64), hayatını kaybetti.  ​Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Caddesi Salhane Köprüsü altında meydana geldi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de dengesini kaybedip Porsuk Çayı'na düşen, polis tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Yücel (64), hayatını kaybetti.
​Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Caddesi Salhane Köprüsü altında meydana geldi. Porsuk Çayı kıyısında gezen Mehmet Ali Yücel, iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince sudan çıkarılan Yücel, çağırılan ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Yücel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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