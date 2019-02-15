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Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda temizlik yapan belediye görevlilerince üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.  Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, sabah saatlerinde, tekneyle temizlik yapan belediye çalışanları, suda erkek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi.

Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'nda temizlik yapan belediye görevlilerince üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.
Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, sabah saatlerinde, tekneyle temizlik yapan belediye çalışanları, suda erkek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, cansız bedeni çıkardı. Üzerinden cep telefonu ve boş cüzdan çıkan kişi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, 17 Ocak'ta aynı bölgede Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen ve birkaç gün yürütülen arama çalışmalarında bulunamayan kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

FOTOĞRAFLI

Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulunduPorsuk Çayı'nda erkek cesedi bulunduPorsuk Çayı'nda erkek cesedi bulunduPorsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

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