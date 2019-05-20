ESKİŞEHİR?de Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun?a çıkışının 100?ncü yılındaki 19 Mayıs Atatürk?ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Porsuk Çayı?nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce Eskişehirli çay kıyısında alayı Türk bayraklarıyla karşıladı.

19 Mayıs Atatürk?ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı?nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini Bando EsEs?in çaldığı ve söylediği marşlara eşlik ederek bekledi. Fener ayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında oturanlar ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yaparken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

