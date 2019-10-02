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Porsuk Çayı'nda gün batımında balık avı keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kars'ın Susuz ilçesindeki Porsuk Çayı'na gelen balık tutkunları, gün batımındaki eşsiz manzaralar eşliğinde balık tutmanın keyfini yaşıyor

Kars'ın Susuz ilçesindeki Porsuk Çayı'na gelen balıkçılar, gün batımında balık avlamanın keyfini yaşıyor.

İlçedeki Porsuk Çayı'na özellikle eşsiz manzaraların ortaya çıktığı gün batımında gelen balık tutkunları, "serpme" olarak tabir edilen ağlarla balık tutuyor.

Şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri olan çayda balıkçıların balık keyfi gün batımı ile birleşince güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Çayda balık tutanlardan Ulaş Demirboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır hobi olarak balık tuttuğunu belirterek gün batımını seyrederken avlanmanın ayrı keyif olduğunu söyledi.

İşten arta kalan zamanlarında özellikle gün batımında çaya geldiğini aktaran Demirboğa, "Arkadaşlarımla vakit buldukça iş stresini atmak için balık avlamaya geliyoruz. Yanımızda getirdiğimiz ağlarla suya girip balık yakalamaya çalışıyoruz. Doğayla iç içe olduğumuz için keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Şehir dışından Porsuk Çayı'na gelenlerden Bünyamin Peker ise balık avlamayı hobi olarak yaptığını ve birçok yerde balık avladığını anlattı.

Porsuk Çayı'nın kendisi için farklı öneme sahip olduğunu dile getiren Peker, şunları kaydetti:

"Bu çayda balık tutmak ayrı bir keyif. Burada hem gün batımını izliyoruz hem de balık ağımızı suya atıp nasibimizde ne varsa tutmaya çalışıyoruz. Buraya gelen avcılardan tek isteğimiz tuttukları balıkları boyutlandırmaları çünkü küçük balıkları tutunca doğal yaşamın yok olmasını sağlarız, keyif yapacağız diye balıkların neslini tüketmesinler. Balık meraklılarının eğer nasiplerinde balık yoksa gelip doğayı seyretmeleri bile yeterli."

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