ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilciliği ekiplerince, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ile zabıta personeline Porsuk Çayı'nda "Suda boğulmalara karşı müdahale yöntemleri" konusunda uygulamalı eğitim verildi.

AKUT tarafından hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünce de desteklenen "Sen de bir hayat kurtar" projesi kapsamında Porsuk Çayı'nda kurtarma eğitimi düzenlendi.

Porsuk Çayı'nın Köprübaşı İskelesi'nde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlüklerinde görevli 30 personele yönelik düzenlenen eğitimin açılışına İl Emniyet Müdür yardımcıları Korkut Aydın ve Serkan Gökırmak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, AKUT İl Temsilcisi Mete Kızıl katıldı.

Eğitimde, Porsuk Çayı'nda meydana gelebilecek boğulma vakalarında, can simidi ve bazı basit materyallerin kullanılması yoluyla kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

AKUT Eskişehir Birim Sorumlusu İsmail Külgömen, can simidi olmadığı yerlerde damacana, basketbol topu ve süpürge saplarıyla da suda boğulmak üzere olan kişilere kurtarma çalışması yapılabileceğini söyledi.