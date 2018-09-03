Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, flyboard ve havai fişek gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nce dün akşam düzenlenen Porsuk Çayı'ndaki fener alayını yüzlerce kişi coşkuyla izledi. Tekneli fener alayının geçişi öncesi Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yapıldı. Ardından 3 tekneyle havai fişekler eşliğinde Porsuk Çayı'nda tur atıldı. Çay kıyısını dolduran yüzlerce Eskişehirli, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını tekneler geçerken, coşkuyla salladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, tekneden megafonla kalabalığa seslenerek, etkinliğe gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

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