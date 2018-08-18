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Portakal bahçesinde yüksek dozda uyuşturucudan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

 ADANA'da portakal bahçesinde vücuduna yüksek dozda eroin enjekte ettiği ileri sürülen Volkan K.

Portakal bahçesinde yüksek dozda uyuşturucudan öldü

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da portakal bahçesinde vücuduna yüksek dozda eroin enjekte ettiği ileri sürülen Volkan K. (28), ölü bulundu.
Sarıçam ilçesindeki bir portakal bahçesinde saat 12.00 sıralarında cesetle karşılaşan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Volkan K.'ye ait olduğu belirlendi. Volkan K.'nin cesedinin yanında ise enjektör ve mum kalıntıları tespit etti.
Vücuduna yüksek dozda eroin enjekte ettiği ileri sürülen Volkan K.'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Portakal bahçesinde yüksek dozda uyuşturucudan öldüPortakal bahçesinde yüksek dozda uyuşturucudan öldü

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