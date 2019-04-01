HABER

Portakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 21:31 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 7'ncisi gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı 'Nisan'da Adana-7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', 3 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Portakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak

ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 7'ncisi gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı 'Nisan'da Adana-7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', 3 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Açıklanan resmi programa göre karnaval, 7 Nisan'a kadar 100'den fazla etkinliği Adanalılar ile buluşturacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adanalıların ve karnaval için gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından gelenlerin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej, karnavalın ilk yıllarındaki gibi kent merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak. Saat 17:00'de başlayacak ve sivil kıyafetlerle girişin olmayacağı büyük coşku içinde geçmesi beklenen korteje, rengarenk kostümlü binlerce kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.
HEM EĞLENCE, HEM DE KÜLTÜR VE SANAT DOLU KARNAVAL
Başladığı yıldan bu yana dünyanın sayılı karnavallarından biri olma yolunda büyük bir mesafe kat eden Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalının, eğlenceli etkinliklerin yanında, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere de ev sahipliği yapacak. Ünlü sanatçıların yer alacağı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, Kostümlü Gösteri Grupları Korteji, Motorize Ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, Su korteji, Türkiye'nin her yerinden 300 pilot ile gelecek olan Türk Choppers MK Merkezpark'taki Motosiklet Senfonisi, Türk Riders, VosFest ve Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana Kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan Portakallı Lezzetler ve Kortej Kostüm Tasarım gibi ödüllü yarışmalar da karnaval programında yer alacak. 7 Nisan'a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Portakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacakPortakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacakPortakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacakPortakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtıAntalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı
Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş Valiliği istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

Önce etek giydirdiler, sonra mermi yutturdular! Akılalmaz olay

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.