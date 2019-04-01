Portakal Çiçeği Karnavalı, 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak

ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 7'ncisi gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı 'Nisan'da Adana-7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', 3 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Açıklanan resmi programa göre karnaval, 7 Nisan'a kadar 100'den fazla etkinliği Adanalılar ile buluşturacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adanalıların ve karnaval için gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından gelenlerin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej, karnavalın ilk yıllarındaki gibi kent merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak. Saat 17:00'de başlayacak ve sivil kıyafetlerle girişin olmayacağı büyük coşku içinde geçmesi beklenen korteje, rengarenk kostümlü binlerce kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

HEM EĞLENCE, HEM DE KÜLTÜR VE SANAT DOLU KARNAVAL

Başladığı yıldan bu yana dünyanın sayılı karnavallarından biri olma yolunda büyük bir mesafe kat eden Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalının, eğlenceli etkinliklerin yanında, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere de ev sahipliği yapacak. Ünlü sanatçıların yer alacağı açılış ve kapanış konserleri, Hintli dansçılar ve Alya Dormen gösterisi, Kostümlü Gösteri Grupları Korteji, Motorize Ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, Su korteji, Türkiye'nin her yerinden 300 pilot ile gelecek olan Türk Choppers MK Merkezpark'taki Motosiklet Senfonisi, Türk Riders, VosFest ve Klasik Otomobil Kulübü gösterisi, sokak konserleri, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatsal sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler ve tiyatro aktiviteleri, Adana Kültürünü anlatan performanslar ve sanatsal gösteriler, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu ve anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, çocuk tiyatrosu ve çocuk sanat aktiviteleri, 0-5 yaş çocuklar için 101 farklı oyun içeren aktivite alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu ve TJK Pony Club başta olmak üzere etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan Portakallı Lezzetler ve Kortej Kostüm Tasarım gibi ödüllü yarışmalar da karnaval programında yer alacak. 7 Nisan'a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.