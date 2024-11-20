Portakal kabuğu yağının faydaları nelerdir? Portakal kabuğu yağı neye iyi gelir?

Kış ayları ile birlikte birçok meyve ve sebze de kendini göstermeye başlar. Bağışıklık istemini güçlendiren, antioksidan özelliklere sahip, hem kabuğuyla hem içiyle ayrı şifa dağıtan portakal da en sevilen ve tüketilen meyveler arasında yer alır. Ayrıca portakal kabuğundan üretilen yağ da çeşitli yararları ile bilinir.

Portakal kabuğu yağının faydaları nelerdir?

Lif ve C vitamini açısından çok zengin olması ile bilinen portakal kabuğu, serbest radikallerle savaşmak sureti ile hücreleri koruma altına alır. Portakal kabuğundan elde edilen yağın da insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Bunun dışında en bilinen portakal kabuğu yağı faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sisteminin sağlığını destekleyici özelliği bulunur.

Antioksidan özelliğe sahiptir.

Serbest radikallerle savaşır.

Hücrelerin korunmasında yardımcıdır.

Cilt sağlığı için faydalıdır.

Sakinleştirici etkisi bulunur.

Portakal kabuğu yağı ne işe yarar?

Portakal kabuğunun canlandırıcı, enerji verici, tazeleyici etkisi vardır. Cilt için birçok faydası bulunan portakal kabuğunun işe yaradığı bazı durumlar şu şekildedir:

Sebum salgısı düzensizliği

Zayıf saçlar

Saçlarda matlaşma

Genişlemiş gözenekler

Yaşlanma etkileri

Kuru cilt

Ciltteki ton eşitsizlikleri

Derideki kızarıklıklar

Portakal kabuğu yağı neye iyi gelir?

Aktarlarda, marketlerde ya da eczanelerde kolayca bulunabilen portakal kabuğu yağı seyreltilerek kullanılmalıdır. Ayrıca doktora danışmadan bilinçsizce kullanılması çeşitli sorunlara yol açabilir. Özellikle hamileler, bir hastalığın tedavi sürecinde olanlar ve alerjik reaksiyonu bulunan kişilerin mutlaka doktora danışması gerekir. Doktor onayı ile kullanılacak portakal kabuğu yağının iyi geldiği durumlar şunlardır: