Portakal kabuğunun faydaları nelerdir? Portakal kabuğu neye iyi gelir?

Dünya genelinde birçok ülkede yetişebilen portakal, antioksidanlar ve vitaminlerle dolu bir narenciye çeşididir. Ekşi ve tatlı türleri de bulunan portakalın suyundan kabuğuna, kurutulmuş hâlinden püresine, her hâli ile insan sağlığı ve çeşitli rahatsızlıklar için şifa niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.

Portakal kabuğunun faydaları nelerdir?

İçerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarlarının önüne geçebilen portakal, kansere sebebiyet veren serbest radikallerle de savaşır. Göz sağlığından kan basıncına birçok farklı konuda genel sağlığa faydalı olan portakal, kabuğu ile de şifa dağıtır. Portakal kabuğu faydalarından bazıları şunlardır:

Soğuk havalarda grip, nezle gibi rahatsızlıklara karşı bünyeyi korur.

Hücrelerin korunmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini destekler.

Bağırsak sağlığını destekler.

Kalp sağlığını destekler.

Kolajen üretimine yardımcı olur.

Kan basıncını düzenler.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Yağ yakımın hızlandırır.

İltihap oluşumunu engeller.

Portakal kabuğu ne işe yarar?

Bol miktarda C vitamini, antioksidan özelik, B6 vitamini, tiamin, lif içeren portakal kabuğu genel vücut sağlığını destekleyicidir. Portakal kabuğundan yapılan portakal kabuğu çayı da oldukça faydalıdır.

Ancak yine de doktora danışmadan tüketilmemesi gerekir. Çeşitli durumlarda işe yarayan portakal kabuğu şu konularda yardımcıdır:

Sindirimi kolaylaştırır.

Kalp sağlığını korur.

Kolesterol seviyesini düşürür.

Kan basıncını düzenler.

Vücudu toksinlerden temizler.

Eklem ağrılarını hafifletir.

Yaşlanma kaynaklı etkileri ve yıpranmaları azaltır.

Hücre hasarlarının önüne geçer.

Portakal kabuğu neye iyi gelir?

Hem portakalın hem de kabuğunun farklı formlarda tüketilmesiyle iyi geldiği bazı durumlar vardır. Portakal kabuğunun iyi geldiği rahatsızlıklardan ve durumlardan bazıları şu şekildedir: