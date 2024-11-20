Portakal kabuğunun faydaları nelerdir? Portakal kabuğu neye iyi gelir?

Dünya genelinde birçok ülkede yetişebilen portakal, antioksidanlar ve vitaminlerle dolu bir narenciye çeşididir. Ekşi ve tatlı türleri de bulunan portakalın suyundan kabuğuna, kurutulmuş hâlinden püresine, her hâli ile insan sağlığı ve çeşitli rahatsızlıklar için şifa niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.
İçerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarlarının önüne geçebilen portakal, kansere sebebiyet veren serbest radikallerle de savaşır. Göz sağlığından kan basıncına birçok farklı konuda genel sağlığa faydalı olan portakal, kabuğu ile de şifa dağıtır. Portakal kabuğu faydalarından bazıları şunlardır:
Bol miktarda C vitamini, antioksidan özelik, B6 vitamini, tiamin, lif içeren portakal kabuğu genel vücut sağlığını destekleyicidir. Portakal kabuğundan yapılan portakal kabuğu çayı da oldukça faydalıdır.
Ancak yine de doktora danışmadan tüketilmemesi gerekir. Çeşitli durumlarda işe yarayan portakal kabuğu şu konularda yardımcıdır:
Hem portakalın hem de kabuğunun farklı formlarda tüketilmesiyle iyi geldiği bazı durumlar vardır. Portakal kabuğunun iyi geldiği rahatsızlıklardan ve durumlardan bazıları şu şekildedir: