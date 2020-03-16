Portakallı kek tarifi: Kokusuna da tadına da hayran kalacaksınız

Enfes kokulu, mayhoş tatlı pofuduk kek hazırlamaya ne dersiniz? Beş çayınızı süsleyecek portakallı kek tarifi, çocuklar için de harika bir tatlı alternatifi. Portakallı kek tarifi için birden fazla alternatifleri bir araya getirdik. Listemizde portakallı ıslak kek, portakallı kek, portakallı kakaolu kek ve yoğurtlu portakallı kek tarifleri bulunuyor. Tarifler arasında dilediğinizi seçip mutfağa doru adım adım ilerleyebilirsiniz. İşte adım adım portakallı kek tariflerinin yapılışı...

PORTAKALLI KEK TARİFİ

C vitamini deposu olan portakalı kek harcımıza ekledik, hem lezzetine hem de kokusuna doyamadık. Dilerseniz beş çayına dilerseniz de misafirlerinize ikram olarak hazırlayın. Portakallı kek tarifi oldukça pratik ve tadına bakan herkesten tam not alacağı kesin.

MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir su bardağı süt

3 su bardağı un

Bir su bardağı portakal suyu

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı toz şeker

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Bir adet portakalın rendelenmiş kabuğu

PORTAKALLI KEK YAPIMI

Derin bir kabın içinde toz şekeri ve yumurtayı çırpın.

Şeker eridikten sonra içine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.

Karışıma portakal suyunu da ekleyin.

Malzemeleri iyi bir şekilde çırptıktan sonra içine yavaş yavaş unu ilave edin.

Mikser yardımıyla malzemeleri çırpın. Kabartma tozunu ve vanilyayı katıp çırpmaya devam edin.

Malzemeleri tamamen karıştırdıktan sonra içine portakal kabuğu rendesini ve portakal suyunu da ekleyerek tahta kaşık yardımıyla malzemeleri harmanlayın.

Hazırladığınız kek hamurunu kek kalıbına aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Afiyet olsun...