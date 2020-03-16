Portakallı kek tarifi: Kokusuna da tadına da hayran kalacaksınız

Enfes kokulu, mayhoş tatlı pofuduk kek hazırlamaya ne dersiniz? Beş çayınızı süsleyecek portakallı kek tarifi, çocuklar için de harika bir tatlı alternatifi. Portakallı kek tarifi için birden fazla alternatifleri bir araya getirdik. Listemizde portakallı ıslak kek, portakallı kek, portakallı kakaolu kek ve yoğurtlu portakallı kek tarifleri bulunuyor. Tarifler arasında dilediğinizi seçip mutfağa doru adım adım ilerleyebilirsiniz. İşte adım adım portakallı kek tariflerinin yapılışı...
C vitamini deposu olan portakalı kek harcımıza ekledik, hem lezzetine hem de kokusuna doyamadık. Dilerseniz beş çayına dilerseniz de misafirlerinize ikram olarak hazırlayın. Portakallı kek tarifi oldukça pratik ve tadına bakan herkesten tam not alacağı kesin.
MALZEMELER
3 adet yumurta
Bir su bardağı süt
3 su bardağı un
Bir su bardağı portakal suyu
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı toz şeker
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Bir adet portakalın rendelenmiş kabuğu
PORTAKALLI KEK YAPIMI
Derin bir kabın içinde toz şekeri ve yumurtayı çırpın.
Şeker eridikten sonra içine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.
Karışıma portakal suyunu da ekleyin.
Malzemeleri iyi bir şekilde çırptıktan sonra içine yavaş yavaş unu ilave edin.
Mikser yardımıyla malzemeleri çırpın. Kabartma tozunu ve vanilyayı katıp çırpmaya devam edin.
Malzemeleri tamamen karıştırdıktan sonra içine portakal kabuğu rendesini ve portakal suyunu da ekleyerek tahta kaşık yardımıyla malzemeleri harmanlayın.
Hazırladığınız kek hamurunu kek kalıbına aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
MALZEMELER
3 adet yumurta
Bir su bardağı süt
3 su bardağı un
Bir su bardağı portakal suyu
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı toz şeker
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Bir çay kaşığı toz tarçın
Sosu için:
2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
Bir çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Toz şekeri kaba ilave edin ve mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.
Şeker tamamen eridikten sonra kabın içine portakal suyu, sıvı yağı da dahil edip çırpma işlemine devam edin.
Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı katıp tahta kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırın.
Kek kalıbını çok hafif tereyağı ile yağlayın ve üzerine az miktar un serpiştirin.
Hazırladığınız kek harcını kaba dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki yaklaşık 40 dakika pişirin.
Keki fırından çıkarın ve oda sıcaklığında ılımasını bekleyin. Bu esnada portakal suyunu ve şekeri, şeker eriyene kadar çırpın.
Kekin üzerine çatal yardımıyla birçok yerinden delikler açın.
Hazırladığınız portakallı şerbetin tamamını kekin üzerine dağıtın.
Keki şerbetiyle yaklaşık 3 saat dinlendirin. Afiyet olsun...
MALZEMELER
3 adet yumurta
2 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir bardak toz şeker
Bir adet portakalın suyu
Bir adet portakalın rendelenmiş kabukları
2 yemek kaşığı kakao
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
YAPILIŞI
Yumurtaları derin bir kabın içine alın. İçine toz şekeri ilave edin. Köpürene kadar çırpın.
Şeker tamamen eridikten sonra karışıma sıvı yağı, portakal suyunu ve sütü de ilave edip çırpın.
Ardından unu, kabartma tozunu, kakaoyu ve vanilyayı da kaba ekleyerek homojen bir karışım hazırlayın.
Kek kalıbını az bir miktar yağ ile yağlayın.
Hazırladığınız kek harcını kalıba aktarın.
Kekin üzerine rendelenmiş portakal kabuklarını serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.
Afiyet olsun.
MALZEMELER
Bir su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
½ çay bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı portakal suyu
2,5 su bardağı un
Bir su bardağı yoğurt
Bir adet portakal kabuğu rendesi
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. İçine şekeri alın ve şeker eriyinceye kadar çırpın.
Şeker tamamen eriyince içine yoğurdu, portakal suyunu, sıvı yağı, portakal kabuğu rendesini ilave edip çırpmaya devam edin.
Homojen bir karışım hazırladıktan sonra içine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin. Unu ilave ederken mutlaka elekten geçirin.
Kek harcını güzel bir şekilde karıştırın.
Kek kalıbını az miktar tereyağı ile yağlayın ve kek harcını kaba dahil edin.
Hazırladığınız kek harcını kaba aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika keki pişirin.
Fırından çıkarttıktan sonra keki yaklaşık olarak 20 dakika, oda sıcaklığında bekletin.
Keki soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
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