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Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa yeniden seçildi

25.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa yeniden seçildi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Cumhurbaşkanlığı Seçiminden galip çıkarak bir dönem daha bu görevi sürdürmeye hak kazandı.

Ülkedeki ağır pandemia koşulları nedeniyle seçime katılım çok düşük oldu.Portekiz'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimini, halihazırda bu görevde olan muhafazakar aday Marcelo Rebelo de Sousa mutlak çoğunlukla birinci turda kazandı. Oyların yüzde 61,6'sını alan 72 yaşındaki siyasetçinin en yakın rakibi, sosyalist aday Ana Gomes yüzde 12,2, sağ popülist aday Andre Ventura ise yüzde 11,9 oy oranında kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seçimlere katılım oranının yüzde 40'ın altında kaldığı ve bunun ülke tarihinin en düşük katılımlı cumhurbnaşkanlığı seçimi olduğu belirtiliyor. Ancak siyasi gözlemciler, seçimlerin öncesinde, katılımın daha da düşük olabileceği yönünde endişelerini dile getirmişti.

Alınan bu seçim sonucu ile Rebelo de Sousa, Portekiz'in demokrasiye geçtiği 1976 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan isimlerin tamamı gibi, ikinci bir dönem için seçilmeyi başarmış oldu. Zaferinin açıklanmasının hemen ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, yeni görev süresinde koronavirüs salgını ile mücadeleyi "birinci önceliği" yapacağını duyurdu. Ancak Portekiz'de cumhurbaşkanlığı makamının kısıtlı siyasi yetkileri bulunuyor. Beş yıllığına seçilen cumhurbaşkanları, en fazla iki dönem görevde kalabiliyor.

Portekizlilerin sevdiği isim

Halk arasında sevilen bir isim olan Rebelo de Sousa'nın, görev süresi içinde bermuda şortu ile süpermarkette sırasını beklemesi, yiyeceğini evsizlerle paylaşması ve kanosu alabora olan iki kızı kurtarmak için denize atlamış olması gibi konular da Cumhurbaşkanı'nın popülaritesini artırıyor.

Ilımlı muhafazakar Rebelo de Sousa, ülkede bir azınlık hükümeti ile iktidarda olan sosyalist başbakan Antonio Costa ile uyum içinde çalışıyor. Bu sebepten dolayı cumhurbaşkanı adayı göstermeyen Sosyalistler, eski bir diplomat ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nda milletvekili olan sosyalist Ana Gomes'e de destek vermedi.

Ağır pandemi koşulları

Avrupa'da koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden biri olan Portekiz'de son günlerde vaka sayısında aşırı bir artış yaşanıyor. Uzmanlara göre, ilk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün yeni varyantının (B.1.1.7) neden olduğu bu artış sebebiyle son bir haftada ülkede 85 bin yeni vaka kaydedilirken bin 500 kişi hayatını kaybetti. Bu da, 10 milyon civarında bir nüfusa sahip ülkenin, dünyada nüfusa oranla salgında en ağır dönemden geçen ülkenin Portekiz olduğunu ortaya koyuyor.

Yaklaşık bir buçuk haftadan bu yana uygulanan tedbirler kapsamında ülkede tüm mağaza, dükkan, restoran ve okullar kapalı tutuluyor.

AFP / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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