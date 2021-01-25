Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa yeniden seçildi

Ülkedeki ağır pandemia koşulları nedeniyle seçime katılım çok düşük oldu.Portekiz'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimini, halihazırda bu görevde olan muhafazakar aday Marcelo Rebelo de Sousa mutlak çoğunlukla birinci turda kazandı. Oyların yüzde 61,6'sını alan 72 yaşındaki siyasetçinin en yakın rakibi, sosyalist aday Ana Gomes yüzde 12,2, sağ popülist aday Andre Ventura ise yüzde 11,9 oy oranında kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seçimlere katılım oranının yüzde 40'ın altında kaldığı ve bunun ülke tarihinin en düşük katılımlı cumhurbnaşkanlığı seçimi olduğu belirtiliyor. Ancak siyasi gözlemciler, seçimlerin öncesinde, katılımın daha da düşük olabileceği yönünde endişelerini dile getirmişti.

Alınan bu seçim sonucu ile Rebelo de Sousa, Portekiz'in demokrasiye geçtiği 1976 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan isimlerin tamamı gibi, ikinci bir dönem için seçilmeyi başarmış oldu. Zaferinin açıklanmasının hemen ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, yeni görev süresinde koronavirüs salgını ile mücadeleyi "birinci önceliği" yapacağını duyurdu. Ancak Portekiz'de cumhurbaşkanlığı makamının kısıtlı siyasi yetkileri bulunuyor. Beş yıllığına seçilen cumhurbaşkanları, en fazla iki dönem görevde kalabiliyor.