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Portekiz'de 8 aydır ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm yok

27.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki artışın düşüşe geçtiği Portekiz'de, yaklaşık 8 ay sonra ilk kez günlük verilerde salgınla bağlantılı ölüm kaydedilmedi.

Portekiz'de 8 aydır ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm yok

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü'nün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte 196 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede 2 Ağustos'tan bu yana ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölüm olmaması dikkati çekti.

Portekiz'de şimdiye kadar salgından 16 bin 965 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 834 bin 638'e yükseldi.

Noel tatilinin ardından özellikle ocakta artan vakalarla salgında ciddi sorunlar yaşayan Portekiz'de, 27 Ocak'ta günlük 293 can kaybı ve 15 binden fazla vaka sayısı en yüksek veriler olarak kayda geçmişti.

Ocakta bir dönem, Avrupa'da her 100 bin kişide en fazla vaka sayısı bu ülkede tespit ediliyordu.

Olağanüstü halin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, İspanya ile kara sınırında sadece ticari ve özel izinle geçiş yapılmaya devam ediliyor.

Sol azınlık hükümeti, ocak ortasında uygulanmaya başlanan genel kapanmayı, azalan vaka ve ölü sayıları nedeniyle 5 Nisan'dan bu yana kademeli olarak gevşetmeye başlamıştı.

19 Nisan'da tüm kademelerde okullarda yüz yüze eğitime başlanmış, müzeler, ticari işletmeler faaliyete geçmiş, bir masada en fazla 4 kişi olmak şartıyla restoranların iç mekanları ve kısıtlı kapasiteyle sinemalar, tiyatrolar hizmete açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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