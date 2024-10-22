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Portekiz Golden Visa: Avrupa vatandaşlığına geçişin en kolay olduğu ülkeler

22.10.2024 17:29
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Avrupa’da vatandaşlığa kabul için bekleme süreleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Hemen hemen tüm ülkelerde vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için ülkede yaşama zorunluluğu bulunur. Ülkede yaşama zorunluluğu olmayan tek ülke Portekiz’dir. Portekiz’de yılda sadece 7 gün bulunarak 5 yıl gibi kısa bir sürede vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

Portekiz Golden Visa: Avrupa vatandaşlığına geçişin en kolay olduğu ülkeler

Portekiz Golden Visa programı, tüm T.C. kökenli yatırımcılara en az 500.000 Euro tutarında fon yatırımı yaparak ilk etapta Portekiz’de ikamet etme, çalışma ve eğitim görme fırsatı sunarken beş yıl gibi kısa bir süre sonra elde edilecek Portekiz pasaportuyla Avrupa’nın istenilen ülkesinde ikamet etme, çalışma ve ücretsiz eğitim görme fırsatı sunar.

Portekiz Golden Visa ile elde edilecek Portekiz pasaportuyla çocuklarınızın diledikleri Avrupa ülkesinde hedefledikleri lisans ve yüksek lisans eğitimleri sayesinde farklı kültürler içerisinde kendilerini geliştirebilecek, edinecekleri yeni arkadaşlıklarla ve seçtikleri bölümlerde global ölçekte bilgiye sahip olabileceklerdir. Almanya, Hollanda gibi eğitim düzeyi çok iyi ülkelerdeki eğitimlerin sonunda çocuklarınızın kariyer fırsatları artacak ve bu sayede daha kaliteli bir yaşam tecrübesi ortaya çıkacaktır.
Portekiz Golden Visa programına başvurabilmek için Portekiz hükümetince belirlenmiş kurallara uyan fonlardan alım yapılmalıdır. Fonlar Açık uçlu yani likit fonlar ve kapalı fonlar olarak ikiye ayrılır.

2024 Yılında Portekiz Hükümeti’nin Açıkladığı Değişiklikler

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Portekiz Anayasa Mahkemesi kararını sonrası, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yeni vatandaşlık yasasını onayladı. Portekiz Golden Visa uygulamasında yapılan değişiklikle başvuru bekleme süresi vatandaşlık için gerekli olan 5 yıllık sürece dâhil edilecek. Yani yeni süreçte 5 yıllık taksimetre ilk Golden Visa başvuru tarihinden itibaren başlayacak.

7 Ekim 2023 sonrası Portekiz Golden Visa programına başvurabilmek için gayrimenkul alımları ve gayrimenkul projelerine doğrudan veya dolaylı yatırım yapan fonlar kapsam dışında bırakılmıştır. Yeni yasa sonrası devlet güvencesinin bulunduğu yani takasbank alt yapısıyla gerçekleşen açık uçlu fonlarla ilerlemek ya da sahibinin dünyanın büyük bankalarının olduğu fonlardan alım yaparak Golden Visa başvurusunda bulunmak mümkün.

Portekiz Golden Visa Programının Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

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  1. Bir veya birden fazla fondan alım yaparak toplamda 500.000 Euro’luk yatırım yapılmalı
  2. Yatırım beş yıl boyunca elden çıkartılmamalı
  3. Başvuru sahibi ve aile fertleri yılda minimum 7 gün Portekiz’de bulunmalı
  4. Temiz bir sabıka kaydına sahip olunmalı
  5. A2 düzeyinde Portekizce bilinmeli

Vatandaşlık için asgari kalış şartının çekiciliği

Portekiz Golden Visa programı, vatandaşlık başvurusu için Avrupa’daki en düşük ikamet şartına sahiptir. Bu detay, yatırımla AB vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen yatırımcılar tarafından Portekiz’in en çok tercih edilmesinin nedenidir. Yunanistan, Malta, Macaristan ve İspanya Golden Visa uygulamalarında ülkede yıllarca yaşama zorunluğu vardır. Portekiz’de ise ülkede yılda ortalama yedi gün geçirerek AB vatandaşlığına ulaşılabilmektedir.

Tüm Golden Visa Belgelerinizin Eksiksiz Tamamlanmasının Önemi

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Portekiz Golden Visa başvuru sürecinde gerek kamu belgelerinizin, gerekse yatırım belgelerinizin eksiksiz hazırlanması son derece önemlidir. Belgelerin Portekizce tercüme ve apostil işlemlerinin deneyimli bir Golden Visa danışmanlık firmasının desteği alınarak hazırlanması, ileride bir sorun çıkmaması açısından faydalı olacaktır.

Portekiz Golden Visa 2024: Türkiye’den Taşınmadan Çocuklarınıza Avrupa Vatandaşlığı Alma Fırsatı
Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehirde istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.
EUPorto, Portekiz’e yatırım yaparak Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa oturum izni programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.

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EUPorto’nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.
EUPorto’nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan “görüşme talebi” sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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