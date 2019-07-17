Portekiz, İran vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı

Portekiz, güvenlik gerekçesiyle İran vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldığını açıkladı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, İranlıların vize başvurularını güvenlik gerekçesiyle askıya aldıklarını belirtti. Başka bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirten Silva, kararın iki ülke arasındaki ilişkilerle bir bağlantısı olmadığını belirtti. Bakanlık, vizenin geçici olarak askıya alındığını, ihtiyacı olanlara vermek için alternatiflerin uygulanacağını söyledi.

Muhafazakar CDS-PP partisi milletvekili Joao Goncalves Pereira ise vizelerin iki veya üç hafta boyunca askıya alındığı belirtti.

