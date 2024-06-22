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Portekiz maçına saatler kalmıştı! A Milli Takım'dan sakatlık haberi geldi, Mert Günok yerini Altay Bayındır'a bırakacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.06.2024 16:41
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Son dakika... 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'dan maçın oynanmasına kısa bir süre kala beklenmedik bir sakatlık haberi geldi. İşte detaylar...

Portekiz maçına saatler kalmıştı! A Milli Takım'dan sakatlık haberi geldi, Mert Günok yerini Altay Bayındır'a bırakacak

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı hedefliyor.

İlk maçında son dakikalarda bulduğu golle Çekya'ya 2-1 mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Portekiz'in önünde averajla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

MAÇ ÖNÜ KÖTÜ HABER

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Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'ini büyük oranda belirlerken başarılı hocaya kötü haber geldi.

A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

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Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

Euro 2024 Canlı Skor


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