Portekiz Milli Günü İzmir'de kutlandı

İZMİR (AA) - Portekiz Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki resepsiyonda yaptığı konuşmada, Portekiz Milli Günü'nü İzmir'de kutlamaktan onur duyduklarını söyledi.

İzmir'in çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını kaydeden Silva, şöyle devam etti:

"Bu şehirde din, kültür, sanat, bilim ve tarihin köklerini görüyoruz. İzmir aynı zamanda geleceği görebildiğimiz modern bir şehir. Portekiz Milli Günü'nde Portekiz'in 900. yılını kutluyoruz. Bu aynı zamanda Portekizce için de bir onurdur. Aslında, Avrupa'nın en eski uluslarından biri olmamız gerçeği Portekizlilerin diğer insanları, gerçeklikleri, çevreyi daha iyi kavramamızı sağlıyor."

Silva, Portekiz'in düştüğü ekonomik krizden çıkmayı başardığını belirterek, "Gayrisafi milli hasılamız yüzde 7 büyüme oranı kaydetti ki, bu Avrupa Birliği ortalamasının üstündedir. Ayrıca Portekiz olarak Uluslar Ligi'ndeki son zaferimizle de gurur duyuyoruz." dedi.