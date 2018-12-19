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Portekiz parlamento heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 11:56 | Son Güncelleme

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyetle görüştü

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Bozkır, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Portekiz'in dost bir ülke olduğunu ve Türkiye ile Portekiz arasında stratejik ilişki bulunduğu ifade etti. Bozkır, parlamentolar arasında da ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto da Portekiz'in Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğuna işaret etti. Pinto, Türkiye'nin, Suriyeli mülteciler konusundaki çabasını hayranlıkla takip ettiklerini kaydetti.

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Portekiz Volkan Bozkır

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