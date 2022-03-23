Portekiz Türkiye milli maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşılaşacak. Peki Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Merakla beklenen maç ile ilgili detayları sizler için derledik.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşılaşacak.

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye maçı Türkiye saati ile 22:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU NASIL OLDU?

A Milli Takım aday kadrosu merak konusu oldu. Stefan Kuntz'un belirlemiş olduğu aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Sinan Bolat (Gent), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük),

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille).

PORTEKİZ'İN KADROSU NASIL OLDU?

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşma öncesi Portekiz'in futbolcusu Pepe'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Pepe, Portekiz Türkiye maçında oynayamayacak. Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

